Das Altersvorsorgedepot steht in den Startlöchern und die Allianz könnte einer der größten Profiteure dieser Entwicklung sein. Winken dadurch jetzt 37 Prozent Kurspotenzial bei der Aktie? Zum 1. Januar 2027 soll das Altersvorsorge-Depot in Deutschland starten und die private Rentenvorsorge für immer verändern. Bisher gelten vor allem Neobroker als Gewinner dieser Neuerung, doch auch die Allianz könnte massiv profitieren. Allianz-Aktie mit Kurspotenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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