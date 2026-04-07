Im Oktober vergangenen Jahres erreichte die Shopify-Aktie ihr vorläufiges Langzeithoch bei Kursen über 180 US-Dollar. Von diesem Niveau hat der Titel mittlerweile wieder rund 35 Prozent korrigiert. Wie geht es jetzt weiter? Im Herbst erinnerte die Bewertung des E-Commerce-Konzerns eher an klassische SaaS-Unternehmen, obwohl das tatsächliche Geschäftsmodell stärker vom Handelsvolumen der Händler und damit von niedrigeren Margen geprägt ist. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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