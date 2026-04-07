HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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