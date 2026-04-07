© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der hochverschuldete US-Clouddienstleister Oracle braucht im Kampf gegen die Rekordverschuldung Erfolge. Richten soll es jetzt eine neue Finanzchefin. Oracle: Ein Schuldenberg höher als der Mount Everest Um vom KI-Boom bestmöglich zu profitieren und ein überdurchschnittlich hohes Wachstum zu erzielen, setzt SAP-Rivale Oracle für den massiven Auf- und Ausbau seiner Rechenzentrumsinfrastruktur auf den Einsatz von Fremdkapital und hat sich hierfür massiv verschuldet - obwohl noch völlig unklar ist, ob und wann sich die gewaltigen Investitionen auszahlen. Der letzte Quartalsbericht wies langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von fast 125 Milliarden US-Dollar aus. Unter Berücksichtigung auch …Den vollständigen Artikel lesen
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