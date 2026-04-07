Unterföhring (ots) -"Die Menschen trauen sich was - und genau das liebe ich." Sensationelle 6.598 Ideen aus ganz Deutschland fluteten Ralf Dümmels Postfach nach dem Bewerbungsaufruf für seine neue SAT.1-Show "Die Millionenidee". Jetzt wird angepackt: In seiner Firmenzentrale in Stapelfeld bei Hamburg arbeitet Dümmel mit seinem Team an den ersten Ideen - natürlich begleitet von Kameras.Welche Ideen wählt der erfolgreiche Unternehmer aus und entwickelt sie gemeinsam mit den Ideengebern zu fertigen Produkten? Welche Idee hat das Zeug zum Verkaufsschlager? Wer startet mit Ralf Dümmel seine Heldenreise zur Million?Ralf Dümmel: "Ich bin total begeistert und ehrlich gesagt auch echt überwältigt, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Das zeigt einmal mehr, wie viel Erfindergeist, Mut und Potenzial in diesem Land steckt. Oft braucht es nur jemanden, der an eine Idee glaubt, sie ernst nimmt, das finanzielle Risiko trägt und gemeinsam mit den Menschen den Weg geht. Genau das mache ich mit meinem Team. Wir holen die besten Ideen raus, entwickeln sie mit voller Energie weiter und machen daraus echte Produkte. Und das Besondere ist: Die Zuschauer sind bei diesem ganzen Weg direkt mit dabei. Wenn dann die Gewinnerprodukte schon am Tag nach der Ausstrahlung für alle im Handel erhältlich sind, ist das einfach sensationell. Mein Team und ich haben riesige Lust auf dieses Projekt. Das wird richtig groß."Das ist "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel"Im Kopf, auf einem Notizzettel oder als erster Entwurf - nur die Idee zählt! Ralf Dümmel und sein Experten-Team bieten jedem die Chance, daraus ein marktreifes Produkt zu machen - und Millionär zu werden. Von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schließlich bis zum Weg in den Handel: Die Zuschauer sind hautnah bei jedem Schritt dabei. Ralf Dümmel geht All-in und trägt allein das volle Risiko. Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt. Für wen wird aus einer Idee der große Durchbruch? Wer hat sie - die eine Idee, die alles verändert?"Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", produziert von EndemolShine Germany, ab Herbst 2026 in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Sandra Mohr, Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 899507 -1121, -1176email: sandra.mohr@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6250184