FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Brauereikonzern dürfte den Ausblick auf 2026 bestätigen, schrieb Mitch Collett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein frühes Osterfest und ein spätes chinesisches Neujahr dürften dem Unternehmen entgegengekommen sein, während Währungsbewegungen und verzögerte Lieferungen in den USA negative Aspekte seien./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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