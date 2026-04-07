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TenneT Germany schließt Ratingprozess erfolgreich ab und bereitet Debüt am Fremdkapitalmarkt vor



07.04.2026 / 11:06 CET/CEST

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TenneT Germany schließt Ratingprozess erfolgreich ab und bereitet Debüt am Fremdkapitalmarkt vor Moody's vergibt TenneT Germany ein langfristiges Kreditrating von Baa1 mit stabilem Ausblick sowie ein kurzfristiges Kreditrating von P-2

TenneT Germany verfügt nun über Investment-Grade-Kreditratings von Moody's, S&P und Fitch (Baa1 / BBB+ / BBB+)

Alle wesentlichen Voraussetzungen für den Zugang zum Kapitalmarkt sind damit erfüllt TenneT GmbH & Co. KG ("TenneT Germany") hat von Moody's ein langfristiges Kreditrating von Baa1 mit stabilem Ausblick sowie ein kurzfristiges Kreditrating von P-2 erhalten und damit den Ratingprozess erfolgreich abgeschlossen. Mit den kürzlich vergebenen Ratings von Moody's (Baa1 / P-2) verfügt TenneT Germany nun über ein vollständiges Set an Investment-Grade-Ratings der drei großen Ratingagenturen. Zuvor hat S&P Global Ratings ein vorläufiges langfristiges Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick sowie ein vorläufiges kurzfristiges Rating von A-2 vergeben. Von Fitch Ratings hat TenneT Germany ein erwartetes langfristiges Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick sowie ein erwartetes kurzfristiges Rating von F2 erhalten. "Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Ratingprozesse haben wir einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht", sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. "Damit sind die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, um in den kommenden Monaten den Fremdkapitalmarkt zu erschließen und unser langfristiges Investitionsprogramm auf Basis einer diversifizierten und robusten Finanzierungsstruktur umzusetzen." Die Kreditratings würdigen das regulierte Geschäftsmodell von TenneT Germany, die verlässlichen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die robuste Finanzierungsstruktur und schaffen damit eine solide Grundlage für den langfristigen Zugang zum Kapitalmarkt. Dies erfolgt in einer Phase, in der TenneT Germany eines der größten Netzausbauprogramme Europas umsetzt und damit eine zentrale Rolle bei der Transformation des Energiesystems sowie der Integration erneuerbarer Energien einnimmt. Nach Abschluss des Ratingprozesses bereitet sich TenneT Germany auf seine erste Anleiheemission vor. Dr. Markus Binder: "In den kommenden Wochen werden wir gezielt Fixed-Income-Investoren ansprechen, um sie mit dem Kreditprofil von TenneT Germany vertraut zu machen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die neue Eigentümerstruktur, die substanzielle und verbindlich zugesagte Eigenkapitalausstattung, eine klar definierte und kreditunterstützende Finanzpolitik sowie die nachgewiesene Umsetzungskompetenz bei der Realisierung umfangreicher Onshore- und Offshore-Netzausbauprojekte." Pressekontakt

Maria-Elena Richter

+49 (0)151 217 84235

maria-elena.richter@tennet.eu Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

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