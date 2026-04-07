Die vorläufigen FY25 Ergebnisse von FCR Immobilien bestätigen den erfolgreichen Übergang zu einem stabilen, FFO-getriebenen Geschäftsmodell, das durch einen FFO von 7,4 Mio. EUR und eine starke Performance im Q4 hervorgehoben wird. Die relativ stabilen like-for-like Mieteinnahmen von 30,5 Mio. EUR sowie eine verbesserte Auslastung von 94,6% zeigen die Widerstandsfähigkeit und den Shift zu wiederkehrenden Einnahmen anstelle einmaliger Gewinne. Obwohl das EBT im Jahresvergleich auf 6,9 Mio. EUR zurückging (-15% yoy, adj. um die Immoware Veräußerung), spiegelt dies eine gesündere Ertragsstruktur nach zuvor außergewöhnlichen Gewinnen wider. Der NAV stieg auf 164,8 Mio. EUR (EUR 16,70 je Aktie, +13% yoy), unterstützt durch diszipliniertes Asset Management und positive Neubewertungen, während gesunkene Finanzierungskosten auf ein effizienteres Schuldenmanagement hindeuten. Da die Aktien mit einem Abschlag von ca. 30% auf den NAV gehandelt werden, bietet das Unternehmen einen attraktiven Wert, verbesserte Stabilität und ein begrenztes Abwärtsrisiko, was unsere Kaufempfehlung sowie unser unveränderte Kursziel von 22,00 EUR stützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fcr-immobilien-ag
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