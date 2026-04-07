München (ots) -- 6 Nominierungen für RTLZWEI-Formate und -Gesichter- Verleihung am 16. April 2026 in Bonn und live auf RTL+- Die Online-Community entscheidet über die GewinnerDie deutsche Reality-Szene blickt nach Bonn: Am 16. April werden im Maritim Hotel die "Reality Awards 2026" von RTL+ verliehen. Nach einer Pause kehrt das Event zurück und zeichnet die prägendsten Persönlichkeiten, Momente und Formate des Genres aus. RTL+ und BILD präsentieren die Verleihung, die von Sophia Thomalla und Olivia Jones moderiert wird.RTLZWEI ist als "Home of Reality" mit insgesamt sechs Nominierungen in zentralen Kategorien vertreten und unterstreicht damit erneut seine starke Position im Genre. Der Sender steht für erfolgreiche Reality-Marken, die hohe Reichweiten erzielen und die Popkultur maßgeblich prägen.Die RTLZWEI-Nominierungen im Überblick:Reality-Host des Jahres: Arabella Kiesbauer ("Kampf der Realitystars"), Sylvie Meis ("Love Island VIP")Beliebteste Reality: "Kampf der Realitystars", "Love Island VIP", "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt", "Der Promihof"Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Reality ist Kult! Das zeigt auch, dass es sich immer wieder neu erfindet und sein Publikum plattformübergreifend begeistert. RTLZWEI steht wie kein anderer Sender für diese Entwicklung - mit starken Marken, relevanten Geschichten und Persönlichkeiten, über die ganz Deutschland spricht. Dass wir bei den Reality Awards so breit vertreten sind, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich."In diesem Jahr setzt die Veranstaltung auf ein zweistufiges Auswahlverfahren: Eine prominent besetzte Jury bestimmt die Nominierten, im Anschluss entscheidet die Community über die Gewinnerinnen und Gewinner der Kategorien.Den Jury-Vorsitz übernimmt Tanja May (BILD). Zum Gremium zählen unter anderem Reality-Star Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Cosar, die "Trashologinnen" Franziska Saxler und Dinah Gutermuth sowie Creator wie Sanijel Jakimovski, Alicia Andrich und Alexander Radloff ("OnionDog").Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-JVSrZTMa130OuUEe&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C9c855dba5eeb4afe915e08de90c25512%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639107361492589702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FPnHddXwfwPYs6CBwCvV1TDWVdlzl6iV36RXAQzkWJw%3D&reserved=0).Die "Reality Awards 2026" werden am 16. April auf RTL+ sowie im Co-Streaming bei BILD übertragen. Das Voting findet im Vorfeld vom 6. April bis zum 13. April online auf Bild.de statt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6250414