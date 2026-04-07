Das Übernahme-Karussell im Biotech-Sektor dreht sich gefühlt von Woche zu Woche immer schneller. Erst am Ostermontag hat Neurocrine Biosciences die milliardenschwere Übernahme von Soleno Therapeutics bekanntgegeben. Am heutigen Dienstag folgt der nächste Paukenschlag: Gilead Sciences greift nach dem Münchener Biotech-Unternehmen Tubulis.Der amerikanische Biotech-Gigant will mit dem Zukauf den Forschungsbereich der Onkologie stärken. Tubulis arbeitet bereits mit Gilead auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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