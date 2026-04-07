Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute eine neue Option für eine während des Fluges bedienbare Tür für die Passagiervariante seines zweimotorigen Großtransport-Turbopropflugzeugs Cessna SkyCourier bekannt, wodurch die Vielseitigkeit des Flugzeugs für Spezialmissionen im militärischen, humanitären und kommerziellen Einsatz erweitert wird. Die Funktion wird voraussichtlich im Jahr 2028 als werkseitig installierte Sonderausstattung für den Einsatz in Spezialmissionen verfügbar sein.

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Mission flexibility starts at the Cessna SkyCourier door

"Die während des Fluges bedienbare Tür baut auf dem Ruf der Cessna SkyCourier hinsichtlich Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit auf und festigt ihre Rolle als speziell entwickelte Lösung für anspruchsvolle Einsätze", sagte Bob Gibbs, Vice President für den Vertrieb im Bereich Spezialeinsätze. "Diese Option eröffnet Kunden weltweit neue Möglichkeiten, darunter Streitkräften, Feuerwehr-Fallschirmspringer, Katastrophenschutzorganisationen und kommerziellen Fallschirmsprungveranstaltern."

Die während des Fluges zu öffnende Tür der Cessna SkyCourier ist eine spezielle Modifikation, die in die Frachttür integriert wurde, um den Einsatz von Personal und Fracht während des Fluges zu ermöglichen. Diese Tür wird als Alternative zur Standard-Frachttür eingebaut und lässt sich während des Fluges öffnen, wodurch der Absprung von Fallschirmjägern oder der präzise Abwurf von Versorgungsgütern ermöglicht wird, während die Bodenoperationen mit der Standard-Frachttür weiterhin wie gewohnt durchgeführt werden können. Die auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte, während des Fluges bedienbare Tür fügt sich nahtlos in die vielseitige Plattform des SkyCourier ein und ist damit die ideale Lösung für militärische, humanitäre und Spezialmissionen, bei denen ein schneller Einsatz und operative Flexibilität von entscheidender Bedeutung sind.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialflugbetreiber.

Die Frachtervariante ist für bis zu drei LD3-Seecontainer ausgelegt und verfügt über eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 6.000 Pfund. Die Variante für 19 Passagiere verfügt über Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen sowie große Kabinenfenster für Tageslicht und eine gute Aussicht. Beide Varianten bieten eine Einpunkt-Druckbetankung, um schnellere Umschlagzeiten zu ermöglichen.

Die SkyCourier wird von zwei an den Tragflächen montierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Propeller aus Aluminium, der vollständig feathering-fähig ist und über eine umkehrbare Steigung verfügt. Er wurde entwickelt, um die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten zu verbessern. Die SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 KTAS sowie eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Unendliche Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Regierungs-, Militär- und Geschäftskunden luftgestützte Lösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um die einzigartigen Herausforderungen von Sondereinsätzen zu bewältigen. Aufgrund ihrer unvergleichlichen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten werden die Produkte von Textron Aviation für Luftrettung, ISR, Transport, Luftvermessung, Fluginspektion, Ausbildung und eine Reihe anderer Spezialoperationen eingesetzt.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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