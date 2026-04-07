Die King Air 360C stärkt die Fähigkeit der peruanischen Armee, in abgelegenen Regionen Notfallmaßnahmen und lebensrettende Hilfe zu leisten

Die peruanische Armee hat einen Vertrag über den Kauf eines mit einer Frachttür ausgestatteten Flugzeugs vom Typ Beechcraft King Air 360C unterzeichnet, das von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt wird, um wichtige Dienste für Gemeinden im ganzen Land zu erbringen. Mit ihrer großzügigen Nutzlast wird die zweimotorige Turboprop-Maschine die Fähigkeit der Armee verbessern, medizinische Evakuierungen durchzuführen, Patienten zu transportieren und bei Katastropheneinsätzen schnelle humanitäre Hilfe zu leisten. Das Flugzeug soll 2028 in Dienst gestellt werden.

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Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army's emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

Dieser Auftrag folgt auf die Auslieferung von zwei für medizinische Luftrettungseinsätze ausgerüsteten Beechcraft King Air 360CHW-Flugzeugen an die peruanische Luftwaffe. Die King Air 360CHW ist mit einer Frachttür ausgestattet und für den Betrieb bei höherem Betriebsgewicht ausgelegt.

Die Beechcraft King Air 360C wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

"Beechcraft- und Cessna-Flugzeuge, die für Spezialmissionen konzipiert sind, beweisen weiterhin unübertroffene Zuverlässigkeit in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt", sagte Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales. "Die King Air 360C wird der peruanischen Armee eine vielseitige, ausdauernde Plattform für den Intensivtransport und die Katastrophenhilfe bieten, und wir fühlen uns geehrt, ihre nationale Mission zu unterstützen."

Durch ein Offset-Programm für die King Air 360C stärkt Textron Aviation seine Beziehung zur peruanischen Armee durch die Bereitstellung fortschrittlicher Fähigkeiten und langfristiger Unterstützung. Die Zusammenarbeit umfasst ein luftmedizinisches Projekt mit medizinischen Betten und Ausrüstung sowie Schulungen zu Installation, Betrieb und Wartung. Textron Aviation wird zudem Schulungen zur Flugzeugwartung anbieten, einschließlich der Ausbildung von Triebwerks- und Avioniktechnikern, um sicherzustellen, dass die peruanische Armee ihre Flotte instand halten und optimal nutzen kann.

Die peruanische Armee setzt seit mehr als 20 Jahren Flugzeuge von Textron Aviation ein, darunter die Cessna Skylane, Skyhawk, Amphibian Caravan und Citation Excel sowie die Beechcraft King Air 350 und 1900D.

Seit mehr als 60 Jahren überzeugt die Beechcraft King Air durch bewährte Zuverlässigkeit und Einsatzflexibilität. Seit 1964 haben Kunden mehr als 7.900 Flugzeuge in Empfang genommen, die weltweit über 66 Millionen Flugstunden absolviert haben, darunter eine starke Verbreitung auf internationalen Märkten wie Peru, wo King Airs 44 Prozent der Turboprop-Flotte ausmachen. Die King Air ist die weltweit meistverkaufte Business-Turboprop-Familie und unterstützt kommerzielle und spezielle Missionen für jeden Zweig des US-Militärs.

Unendliche Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Regierungs-, Militär- und kommerzielle Kunden Luftfahrtlösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation, die Heimat der legendären Marken Beechcraft und Cessna. Textron Aviation bietet die branchenweit breiteste Palette an Spezialflugzeugen mit anpassbaren Konfigurationen, die auf bewährter Technologie und fortschrittlicher Technik basieren. Die Flugzeugfamilie von Textron Aviation umfasst ein- und mehrmotorige Kolbenflugzeuge, Turboprop-Flugzeuge und Citation-Jets. Diese Flugzeuge unterstützen Missionen wie Luftrettung, amphibische Einsätze, Fluginspektionen, Luftüberwachung, Ausbildung und Nutztransport, alles gestützt durch ein umfangreiches globales Servicenetzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter www.specialmissions.txtav.com

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat das kollektive Talent unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, militärischen Trainingsflugzeugen und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche, produktive und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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