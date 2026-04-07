EQS-News: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|E-Mail:
|legalGermany@intershop.de
|Internet:
|https://www.intershop.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2304386 07.04.2026 CET/CEST