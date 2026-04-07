Edinburgh - Die geopolitischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen 25 Jahre haben Menschen und Gesellschaften weltweit unterschiedlich hart getroffen; die menschlichen Opfer des Krieges sind ein verheerendes Beispiel dafür. Zugleich zeigt sich, dass globale Krisen heute immer grössere Teile der Bevölkerung gleichzeitig betreffen und dabei teils deutliche Bewegungen an den internationalen Märkten auslösen. Während Regierungen rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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