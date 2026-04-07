Martin Justen ist seit Anfang April Chief Investment Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Er verantwortete diese Position bereits ad interim. Justen ist bereits seit 2020 bei der Zurich Gruppe Deutschland tätig. Martin Justen ist zum 01.04.2026 zum Chief Investment Officer (CIO) der Zurich Gruppe Deutschland ernannt worden. Er hat diese Funktion bereits ad interim inne, seitdem Vorgängerin Tatjana Helbing zum Jahresanfang die Position des Regional Chief Investment Officer Europe/Middle East (EME) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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