DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/07.04.2026/15:15 UTC+2)

Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 6. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.483.943 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 30.03.2026 XETRA 242.677 141,7189 CBOE DXE 119.763 141,7647 Aquis Exchange 25.512 141,8366 Turquoise Europe 18.545 141,8050 Summe 406.497 141,7437 31.03.2026 XETRA 241.342 143,4502 CBOE DXE 124.209 143,5197 Aquis Exchange 21.257 143,2227 Turquoise Europe 16.941 143,3600 Summe 403.749 143,4558 01.04.2026 XETRA 193.942 151,2027 CBOE DXE 81.803 151,2920 Aquis Exchange 19.400 150,9619 Turquoise Europe 13.129 151,2961 Summe 308.274 151,2152 02.04.2026 XETRA 239.393 145,9536 CBOE DXE 86.573 145,0253 Aquis Exchange 20.810 145,8993 Turquoise Europe 18.647 145,8249 Summe 365.423 145,7240

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 6. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.331.525 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)