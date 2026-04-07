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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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07.04.26 | 16:42
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Dow Jones News
07.04.2026 15:51 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung

München (pta000/07.04.2026/15:15 UTC+2)

Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschließlich 6. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.483.943 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
30.03.2026  XETRA      242.677            141,7189 
       CBOE DXE     119.763            141,7647 
       Aquis Exchange  25.512            141,8366 
       Turquoise Europe 18.545            141,8050 
       Summe      406.497            141,7437 
31.03.2026  XETRA      241.342            143,4502 
       CBOE DXE     124.209            143,5197 
       Aquis Exchange  21.257            143,2227 
       Turquoise Europe 16.941            143,3600 
       Summe      403.749            143,4558 
01.04.2026  XETRA      193.942            151,2027 
       CBOE DXE     81.803            151,2920 
       Aquis Exchange  19.400            150,9619 
       Turquoise Europe 13.129            151,2961 
       Summe      308.274            151,2152 
02.04.2026  XETRA      239.393            145,9536 
       CBOE DXE     86.573            145,0253 
       Aquis Exchange  20.810            145,8993 
       Turquoise Europe 18.647            145,8249 
       Summe      365.423            145,7240

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 6. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.331.525 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775567700872 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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