Der US-Halbleiterkonzern Intel hat offiziell bestätigt, Partner des von Elon Musk initiierten "Terafab"-Projekts zu werden. Die Kooperation umfasst die Zusammenarbeit mit Tesla, SpaceX und xAI, um die Produktion hochspezialisierter Chips direkt in den USA massiv auszuweiten. Kern des Vorhabens ist der Aufbau einer integrierten Fertigungsstätte in Austin, Texas. Die Intel-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und legte um 3,14 % auf 44,94 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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