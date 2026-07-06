© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireAlle reden nur noch über KI, genau wie damals über Dotcom. Michael Burry warnt vor einer Rallye, die immer enger wird - und Anleger kalt erwischen könnte.Michael Burry verschärft seine Warnung vor der KI-Rallye. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise bekannt wurde, sieht im aktuellen Marktgeschehen deutliche Parallelen zur Dotcom-Blase. Am Wochenende schrieb er auf X: "Das Ende naht. Tanzen mit dem Teufel im fahlen Mondlicht" - ein Zitat des Jokers aus Tim Burtons "Batman". Zuvor hatte Burry die KI-Euphorie bereits scharf attackiert: "Das KI-Narrativ ist nichts weiter als eine Massensucht", schrieb er. In einem weiteren Beitrag warnte er: "Das …
Enthaltene Werte: US0382221051,US1491231015,US67066G1040,US78378X1XXX,2455711,US88160R1014,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE