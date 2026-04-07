Microvast und die Iveco Group haben ihre Partnerschaft im Bereich Batteriesysteme für elektrische Nutzfahrzeuge in Europa erweitert. Die seit 2017 bestehende Zusammenarbeit umfasst mehrere Batteriegenerationen und unterstützt Busse und schwere Lkw. Die nächste Phase der Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung weiterer Generationen des MV-I-Batteriepacks mit dem Ziel, Effizienz und Leistung für den europäischen Nutzfahrzeugmarkt zu steigern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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