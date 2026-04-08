© Foto: DALL-EJeder Anleger ist auf der Suche nach der Aktie, die im Depot explodiert. Für eine solche Entwicklung müssen Investoren früh an Bord gehen. Ataibeckley könnte so ein Papier sein, dass für viel Freude im Depot sorgt.Der Markt für psychedelische Medikamente entwickelt sich vom Nischenthema zum ernsthaften Zukunftsmarkt. Immer mehr Studien zeigen, dass neuartige Wirkstoffe bei schweren psychischen Erkrankungen helfen könnten - besonders dann, wenn klassische Therapien nicht anschlagen. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Ataibeckley, ein Zusammenschluss aus atai Life Sciences und Beckley Psytech. Für die Analysten der Deutsche Bank gehört das Unternehmen zu den spannendsten Kandidaten dieser …Den vollständigen Artikel lesen
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