Psychedelika im Aufwind - AtaiBeckley und Emyria im Fokus

Anzeige / Werbung

Politische Rückenwinde verändern die Sektorerzählung

Ein lange marginalisierter Bereich der Biotechnologie rückt zunehmend in den politischen Mainstream. In einem LinkedIn-Beitrag vom 21. April bezeichnete Christian Angermayer, Gründer von AtaiBeckley (ISIN: US04650F1012), eine jüngste US-Executive-Order zu Psychedelika als "einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte dieser wertvollen Substanzen" und argumentierte, sie leite eine Umkehr jahrzehntelanger regulatorischer Trägheit ein.

Die Anordnung, die Behörden wie die FDA und DEA anweist, Beschränkungen zu lockern, spiegelt einen breiteren Wandel wider. Wie Angermayer es formulierte: "Sie kommen zurück - mit Wucht." Seine Erwartung, dass Zulassungsprozesse "beschleunigt und kostengünstiger werden", entspricht einem wachsenden Konsens: Das regulatorische Pendel schwingt in Richtung Zugangserleichterung statt Einschränkung.

Diese Dynamik baut auf fast einem Jahrzehnt Kapitalbildung und klinischen Fortschritts auf. Angermayer betonte, dass von ihm unterstützte Unternehmen über 1,5 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung psychedelischer Therapien eingesammelt haben - ein Hinweis darauf, wie sich die Anlegerstimmung von Skepsis zu vorsichtiger Erwartung erster Zulassungen verschoben hat.

Von Molekül-Innovation zur Systembereitschaft

Regulatorische Unterstützung allein garantiert jedoch keine Kommerzialisierung. Psychedelische Therapien unterscheiden sich grundlegend von klassischen Pharmazeutika: Sie erfordern intensive Psychotherapie, lange Behandlungssitzungen und kontrollierte klinische Umgebungen.

Dadurch entsteht eine strukturelle Einschränkung, die zunehmend sichtbar wird. Wie in der Mitteilung von Emyria (ISIN: AU0000073645) vom 20. April hervorgehoben, entwickelt sich "die klinische Behandlungskapazität - nicht die Arzneimittelentwicklung - zu einer zentralen Einschränkung für den globalen Rollout".

Die Implikation ist erheblich: Während weltweit mehr als 50 Programme zu Psychedelika in Entwicklung sind, bleibt die Fähigkeit, diese Therapien sicher und im großen Maßstab zu verabreichen, begrenzt. Der Engpass des Sektors verschiebt sich von der Entdeckung hin zur Bereitstellung.

Auch Angermayer deutete diese Dynamik an und betonte, dass "Verabreichungsmechanismen und Behandlungsdauer entscheidend sind, da diese Therapien in die kommerziellen Realitäten und Infrastrukturen der US-amerikanischen und globalen Gesundheitssysteme passen müssen". Seine Einschätzung unterstreicht eine wachsende Erkenntnis: Wirksamkeit allein reicht ohne ein tragfähiges Versorgungsmodell nicht aus.

Ein fragmentiertes System trifft auf komplexe Therapien

Der Bedarf an skalierbarer Bereitstellung wird durch das Ausmaß der ungedeckten Nachfrage verstärkt. Laut Investorenpräsentation von Emyria leben weltweit mehr als eine Milliarde Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei einer Prävalenz von 13,6%. Bestehende Systeme sind weiterhin fragmentiert und unterfinanziert.

Psychedelisch unterstützte Therapien - insbesondere bei therapieresistenten Erkrankungen - gelten als hochwirksame Interventionen. Gleichzeitig sind sie ressourcenintensiv. Die Behandlungsprotokolle von Emyria umfassen beispielsweise rund 90 Stunden betreute Psychotherapie zusätzlich zu Dosierungssitzungen, wobei ein Behandlungszyklus etwa 10.000 US-Dollar pro Patient kostet.

Diese Komplexität verdeutlicht, warum Infrastruktur, Ausbildung von Fachpersonal und Governance-Strukturen zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden.

Branchenführer bauen Pipelines - stehen aber vor Umsetzungsrisiken

Große Entwickler wie Atai Life Sciences und Compass Pathways (ISIN: US20451W1018) dominieren weiterhin die Diskussion mit ihren Pipeline-Projekten. Angermayer verwies auf Programme mit Substanzen wie DMT, 5-MeO-DMT und MDMA-Derivaten sowie auf Ambitionen, den Einsatz über therapieresistente Patientengruppen hinaus auszuweiten.

Er ging noch weiter und stellte in Aussicht, dass psychedelische Therapien künftig "Erstlinienbehandlungen" werden und sogar in der Prävention eine Rolle spielen könnten - eine weitreichende Vision, die bei Umsetzung die Patientenzahlen erheblich steigern würde.

Die Skalierung auf dieses Niveau bringt jedoch operative Herausforderungen mit sich. Die Bereitstellung komplexer, mehrstündiger Therapien für große Patientengruppen erfordert nicht nur regulatorische Zulassungen, sondern eine völlig neue Versorgungsarchitektur im Gesundheitswesen.

Emyrias Modell adressiert das fehlende Bindeglied

Hier positioniert sich das australische Unternehmen Emyria Limited.

Anstatt direkt im Bereich Wirkstoffentwicklung zu konkurrieren, konzentriert sich Emyria auf den Aufbau eines klinischen Versorgungsnetzwerks zur Operationalisierung psychedelisch unterstützter Therapien. Die Empax-Plattform integriert Behandlungszentren, geschulte Fachkräfte, regulatorische Compliance und die Erfassung von Real-World-Daten.

Der Start einer globalen Serviceplattform am 20. April markiert eine strategische Neuausrichtung. Durch das Angebot seiner Infrastruktur für internationale Wirkstoffentwickler schafft Emyria ein duales Erlösmodell aus Patientenbehandlungen und durch Sponsoren finanzierte klinische Dienstleistungen.

Entscheidend ist, dass dieser Ansatz den sich wandelnden Anforderungen des Sektors entspricht. Entwickler benötigen Partner, die komplexe Studien durchführen und künftig kommerzielle Rollouts umsetzen können. Emyrias über Jahre aufgebautes Netzwerk erfüllt genau diese Funktion.

Frühe Validierung und kapitalleichte Skalierung

Das Modell wird bereits praktisch erprobt. Emyria unterstützt eine Phase-IIb-Studie für Psyence Group und zeigt damit, dass seine Plattform für internationale Partner operativ und regulatorisch einsetzbar ist.

Die Infrastruktur umfasst rund 100 geschulte Kliniker, spezialisierte Einrichtungen und etablierte regulatorische Prozesse - Faktoren, die sich nicht schnell replizieren lassen und somit Knappheitswert schaffen.

Wichtig ist zudem die kapitalleichte Struktur des Dienstleistungsmodells. Durch die Nutzung bestehender Ressourcen kann Emyria zusätzliche, margenstarke Umsätze generieren, ohne die für klassische Biotech-Entwicklung typischen Belastungen der Bilanz.

Dies steht im Kontrast zu Wirkstoffentwicklern, bei denen Kapitalintensität und binäre klinische Ergebnisse zentrale Risiken bleiben.

Daten und Ergebnisse als Grundlage der Glaubwürdigkeit

Neben der Infrastruktur baut Emyria auch einen Datenvorteil auf. Die klinischen Programme liefern langfristige Real-World-Daten, die für die Optimierung von Behandlungsprotokollen und für Erstattungsdiskussionen entscheidend sind.

Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend: Rund 67% der Patienten erfüllen nach der Behandlung nicht mehr die diagnostischen Kriterien für PTSD, und 76% zeigen nach 12 Monaten eine klinisch signifikante Verbesserung.

Diese Resultate unterstreichen das therapeutische Potenzial, das Angermayer hervorhebt, und zeigen zugleich, dass Versorgungsmodelle auch außerhalb kontrollierter Studien nachhaltige Ergebnisse liefern können.

Vom Politikwechsel zur Transformation des Gesundheitswesens

Das Zusammenwirken von regulatorischem Rückenwind, klinischem Fortschritt und Infrastrukturentwicklung deutet darauf hin, dass der Psychedelika-Sektor in eine neue Phase eintritt.

Angermayers Beobachtung, dass die Unterstützung für diese Therapien "weitaus größer und breiter ist, als viele historisch angenommen haben", weist auf eine wachsende Nachfrage hin.

Die Befriedigung dieser Nachfrage wird jedoch weniger von der Entdeckung neuer Moleküle abhängen als vom Aufbau funktionierender Versorgungssysteme.

Vor diesem Hintergrund adressiert Emyrias Positionierung als klinische Plattform eine strukturelle Marktlücke. Mit näher rückenden Zulassungen könnte die Fähigkeit, wissenschaftliche Durchbrüche in skalierbare Versorgung zu überführen, darüber entscheiden, welche Unternehmen letztlich Wert schaffen.

Das nächste Kapitel des Sektors wird daher vermutlich nicht allein in Laboren geschrieben - sondern in Kliniken, wo Innovation auf die praktischen Realitäten der Gesundheitsversorgung trifft.

-

Quellen:

https://emyria.com/

https://www.linkedin.com/pulse/white-house-issues-executive-order-accelerate-access-angermayer-j5l6f/?trackingId=N%2BhrEJLwBkBu4ORfJEfoWA%3D%3D

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Psychedelika im Aufwind - AtaiBeckley und Emyria im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645,US20451W1018,US04650F1012