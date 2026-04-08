Im Vorfeld des Ablaufs des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran hat der DAX am Dienstag noch 1,1 Prozent abgegeben auf 22.921,59 Punkte. Nachdem sich die USA und der Iran nun aber in allerletzter Minute auf eine Waffenruhe einigen konnten, dürfte der DAX mit deutlichen Gewinnen in den Mittwochshandel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 5,3 Prozent höher auf 24.136 Zähler.Die USA und der Iran haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe und Öffnung der wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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