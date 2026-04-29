Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, haben Sie gestern das Tor-Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern verfolgt? Das war ein hochspannendes Duell zwischen dem amtierenden französischen und deutschen Meister. Im zweiten Halbfinale stehen sich heute mit Arsenal und Atlético Madrid zwei weitere Teams gegenüber, die sich als Vizemeister der Premier League bzw. Dritter in La Liga für die europäische Königsklasse qualifiziert haben. Denn für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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