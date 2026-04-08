The following instruments on XETRA do have their first trading 08.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.04.2026
Aktien
1 BMG611881191 Liberty Global Ltd. B
2 US4158581094 Harrow Inc.
3 BMG7386W2000 Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Ltd.
4 CA82706E3023 Silicon Metals Corp.
Anleihen
1 US37045XFQ43 General Motors Financial Co. Inc.
2 DE000BU0E402 Deutschland, Bundesrepublik
3 DE000DP9A7U0 DZ BANK AG
4 XS3337424462 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
5 FR0014017P12 Veolia Environnement S.A.
6 BE0390304732 KBC Bank N.V.
7 US74464AAF84 Public Storage Operating Company
8 US756109DB76 Realty Income Corp.
9 USY7770HAE81 Shinhan Bank Co. Ltd.
10 FR0014017P04 Veolia Environnement S.A.
11 DE000A460NE1 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
12 DE000HEL4BG9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 XS3330365332 Municipality Finance PLC
© 2026 Xetra Newsboard