New York / Zürich - Ein US-Richter hat den Versuch der Schweizer Grossbank UBS zur Begrenzung ihrer Haftung im Zusammenhang mit neuen Erkenntnissen zu Nazi-Konten abgewiesen. Die Bank wollte eine Vereinbarung von 1999 so auslegen lassen, dass sie vor möglichen neuen Klagen geschützt ist. Der zuständige Bundesrichter im New Yorker Stadtteil Brooklyn lehnte dies am Dienstag jedoch ab, wie aus dem entsprechenden Entscheid hervorgeht, welcher der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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