Evotec SE liefert für 2025 solide Zahlen am oberen Ende der Prognose - und zeigt gleichzeitig, dass der Konzern mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckt. Während starke Deals und Partnerschaften für Fantasie sorgen, macht der Ausblick klar: 2026 wird ein Übergangsjahr mit Risiken - und Chancen. Solide Zahlen 2025 - aber Wachstum noch nicht zurück Auf den ersten Blick wirkt das Zahlenwerk stabil. Der Umsatz liegt mit rund 788 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahr, während das bereinigte EBITDA deutlich auf über 40 Mio. Euro zulegt. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem konsequente Kostensenkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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