Brusio - Das Bündner Energieunternehmen Repower hat im Geschäftsjahr 2025 weniger verdient. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen indes ein «gutes Ergebnis», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Gesamtleistung reduzierte sich 2025 im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 1,99 Milliarden Franken. Der operative Gewinn (EBIT) sank um knapp ein Viertel auf 133 Millionen Franken. Das Ergebnis liege dennoch über dem langjährigen Durchschnitt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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