Aufatmen an den Weltbörsen. US-Präsident Donald Trump hat eine Waffenruhe mit dem Iran erreicht, was die Öffnung der Straße von Hormus ermöglicht. Durch die mehrwöchige Blockade sind die Kurse von den Biosprit-Herstellern Neste und Verbio deutlich gestiegen. Kein Wunder, dass die Papiere am heutigen Mittwoch zu den größten Verlierern zählen.Sowohl für die Anteile von Verbio als auch der finnischen Neste geht es im frühen Handel prozentual zweistellig nach unten. Anleger wittern eine Normalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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