Die Aktie von Evotec kann am heutigen Mittwoch weitere Zugewinne verzeichnen. Am Dienstag wurde bereits bekannt, dass die Hamburger vom Verkauf des Münchner Krebsforscher Tubulis an den US-Konzern Gilead profitieren werden. Heute unterstützt zudem die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal.Bei Abschluss der Übernahmetransaktion von Tubulis durch Gilead Sciences winken dem Hamburger Wirkstoffentwickler rund 100 Millionen Euro an Vorabzahlungen. Zusätzlich könnten bis zu 58 Millionen Dollar fließen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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