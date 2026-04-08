Biel - Swatch bleibt dabei: Steven Wood ist nach Ansicht des Bieler Uhrenkonzerns nicht geeignet für den Verwaltungsrat. Auch alle anderen Änderungsvorschläge des US-Investors, über die die Swatch-Aktionäre am 12. Mai an der Generalversammlung befinden werden, lehnt die Gruppe ab. Woods US-Anlagefirma Greenwood Investors hatte bereits im Februar ein Traktandierungsbegehren bei Swatch eingereicht und dieses auch publik gemacht. Der US-Investor strebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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