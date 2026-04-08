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technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung
Sassenberg, 8. April 2026 - technotrans hat einen Großauftrag im Bahnbereich gewonnen. Das potenzielle Abrufvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Geliefert werden leistungsfähige Batteriethermomanagementsysteme für einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor. Der Auftrag stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie Ready for Growth dar und stärkt die Position von technotrans in einem attraktiven Zukunftsmarkt.
"Der Auftrag unterstreicht unsere technologische Kompetenz im Thermomanagement und zeigt, dass wir gezielt von der zunehmenden Elektrifizierung im Mobilitätssektor profitieren", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Gleichzeitig erhöhen wir die Visibilität zukünftiger Umsätze und treiben die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konsequent voran."
Wachstumstreiber Dekarbonisierung im Schienenverkehr
Der Auftrag ist dem Fokusmarkt Energy Management zuzuordnen, der im Rahmen der Konzernstrategie Ready for Growth als zentraler Wachstumstreiber definiert wurde. Insbesondere Anwendungen in der Elektromobilität entwickeln sich dynamisch und bieten nachhaltiges Marktpotenzial.
Positive Effekte auf Umsatzqualität und Planbarkeit
Strategie Ready for Growth gewinnt an Traktion
Der nun gewonnene Großauftrag bestätigt die strategische Ausrichtung und zeigt, dass technotrans seine Marktchancen erfolgreich in konkrete Geschäftsabschlüsse überführt.
"Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage nach effizienten Thermomanagementlösungen in wachstumsstarken Märkten. Mit unserer klaren strategischen Positionierung und technologischen Stärke sind wir hervorragend aufgestellt, um diese Dynamik weiter zu nutzen", so Michael Finger.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Hinweis
Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.
08.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|48336 Sassenberg
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