technotrans liefert ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Mit einem Großauftrag im Bahnbereich sichert sich das Unternehmen ein potenzielles Abrufvolumen im unteren zweistelligen Millionenbereich - und positioniert sich klar in einem der spannendsten Zukunftsmärkte der Industrie. Großauftrag im Bahnsektor - strategischer Treffer Der Auftrag umfasst die Lieferung von Batteriethermomanagementsystemen für einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor. Auch wenn der genaue Umfang noch von Abrufen abhängt, zeigt die Größenordnung deutlich: technotrans gewinnt zunehmend größere Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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