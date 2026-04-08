Unter der Leitung von Konzernchef Michael Sen hat sich Fresenius einem Umbau unterzogen. Randbereiche wurden verkauft, die Effizienz gesteigert und schlussendlich auch der Schuldenabbau forciert. Das kommt bei der Rating-Agentur S&P Global gut an, was sich in einem verbesserten Ausblick widerspiegelt.Aufgrund von verbesserten Geschäfts- und Kreditkennzahlen hat S&P Global den Ausblick für den Gesundheitskonzern auf "positiv" angehoben, das Rating "BBB" wurde indes bestätigt."Unserer Ansicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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