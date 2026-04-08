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Hitachi Solutions ernennt Roger Lvin zum Chief Executive Officer und President



08.04.2026 / 12:40 CET/CEST

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LONDON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions gab heute die Ernennung von Roger Lvin zum Chief Executive Officer und President mit sofortiger Wirkung bekannt. Roger Lvin ist ein bewährter globaler Transformationsführer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von Hochleistungsorganisationen und in der Skalierung technologieorientierter Beratungsunternehmen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Innovationen in messbare Geschäftsergebnisse. Zuvor war Lvin Gründungs-CEO von Hitachi Digital Services, wo er das Unternehmen aufbaute und dessen Strategie, Wachstum und Marktpositionierung als anerkannter Marktführer im Bereich der digitalen Transformation und IT-OT-Konvergenz leitete. Unter seiner Führung entwickelte die Organisation eine hohe Glaubwürdigkeit bei globalen Unternehmen, die ihre Abläufe modernisieren, Innovationen beschleunigen und nachhaltiges Wachstum fördern wollen. Vor seiner Tätigkeit bei Hitachi war Lvin in leitenden Positionen bei Cognizant tätig, wo er unter anderem den Geschäftsbereich Digital Operations leitete und zu einem globalen Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar ausbaute. Unter der Leitung von Lvin wird Hitachi Solutions seine Position als zuverlässiger Partner für die groß angelegte digitale Transformation weiter stärken. Das Unternehmen wird seine exklusive globale Partnerschaft mit Microsoft weiter ausbauen und die Zusammenarbeit innerhalb der Hitachi-Gruppe im Rahmen der Initiative "True One Hitachi" vertiefen. Die weltweiten Teams werden sich weiterhin darauf konzentrieren, transformative Ergebnisse in großem Umfang zu liefern, gestützt durch kontinuierliche Investitionen in Microsofts KI-fähige Cloud- und Datenplattformen und Geschäftsanwendungen. "Rogers Führungsqualitäten und sein Wachstumsdenken kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in unserer Entwicklung", sagte Soichiro Ohara, Chairman, Hitachi Solutions. "Während wir unsere globale Präsenz ausbauen, wird seine Erfahrung dazu beitragen, unseren Fokus auf Innovation, Umsetzung und langfristige Wertschöpfung für Unternehmen weltweit zu schärfen." "Ich fühle mich geehrt, Hitachi Solutions zu leiten und auf dem starken Erbe des Unternehmens aufzubauen, das für eine sinnvolle Geschäftsumgestaltung steht", sagte Roger Lvin. "Ich baue leidenschaftlich gerne Organisationen auf, in denen Technologie einem höheren Zweck dient. Untermauert durch Hitachis Engagement für soziale Innovation haben wir eine großartige Chance, mit Organisationen weltweit zusammenzuarbeiten, um die Transformation zu beschleunigen, neue Wachstumsquellen zu erschließen und dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu schaffen." Informationen zu Hitachi Solutions Hitachi Solutions unterstützt die nachhaltige Transformation von Unternehmen durch maßgeschneiderte Beratungs-, Consulting- und Technologielösungen für Organisationen weltweit. Unser Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Finanzen, Vertrieb sowie Servicetransformation, Low-Code-Innovation und die strategische Nutzung von KI sowie Daten zur Förderung von Einblicken und Effizienz. Als Microsoft-First-Organisation widmet sich Hitachi Solutions ausschließlich dem Microsoft-Ökosystem und nutzt dessen Business-, Cloud-, KI- sowie Datenplattformen, um für unsere Kunden messbare geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Unser Hauptsitz befindet sich in Tokio und unsere globalen Teams sind in Nordamerika, Europa, Indien, Asien, Australien sowie Neuseeland tätig. Hitachi Solutions ist Teil von Hitachi, Ltd, einem der größten und angesehensten Unternehmen der Welt. Als Teil dieses außergewöhnlichen Netzwerks von über 850 Unternehmen arbeiten wir als "One Hitachi" zusammen und teilen unser Wissen, unsere Erfahrung und unser gemeinsames Engagement für Innovation und sozialen Fortschritt. Bei allem, was wir tun, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um den Wandel voranzutreiben, dauerhafte Werte zu schaffen und die bewährten Werte, die Hitachi ausmachen, zu wahren. www.hitachi-solutions.co.uk Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951197/Roger_Lvin.jpg

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