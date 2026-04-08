EQS-News: Palfinger AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

PALFINGER AG - ERGEBNISSE DER 38. HAUPTVERSAMMLUNG Zweites Jahr in Folge Dividende in Höhe von EUR 0,90 beschlossen



08.04.2026 / 14:00 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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PRESSEMITTEILUNG SALZBURG, AM 8. April 2026





PALFINGER AG - ERGEBNISSE DER

38. HAUPTVERSAMMLUNG



Zweites Jahr in Folge Dividende in Höhe von EUR 0,90 beschlossen



Die 38. ordentliche Hauptversammlung der PALFINGER AG fand heute in Salzburg unter Teilnahme von Aktionären mit rund 77,5 Prozent des vertretenen Grundkapitals statt. Unter anderem wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,90 je Aktie beschlossen, was einer Gesamtauszahlung von rund EUR 33,8 Mio. entspricht.



Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Zudem wurde die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.



Im Zuge der Wahlen zum Aufsichtsrat wurden Hannes Palfinger, Gerhard Rauch und Sita Monica Mazumder für eine weitere Funktionsperiode wiederbestellt. Die Hauptversammlung genehmigte außerdem den Vergütungsbericht sowie die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.





? ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,34 Milliarden Euro.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.





08.04.2026 CET/CEST

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