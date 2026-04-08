© Foto: Richard Drew/AP/dpaDer Waffenstillstand im Nahen Osten belastet Energieaktien. Auslöser war der deutliche Rückgang der Ölpreise. Doch ausgerechnet Exxon könnte nun von einer ganz anderen Knappheit profitieren.US-Präsident Donald Trump hatte dem Waffenstillstand am Dienstag zugestimmt. Dieser folgte auf einen sechswöchigen Konflikt, der die Ölpreise stark nach oben getrieben hatte. Regierungen und Unternehmen sahen sich in dieser Phase gezwungen, sich gegen einen plötzlichen Energieschock abzusichern. Der iranische Außenminister hat erklärt, dass für die kommenden zwei Wochen eine sichere Passage durch die Straße von Hormus möglich sei. Dies geschehe in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften. Auch …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE