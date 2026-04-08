Frankfurt am Main (ots) -
Die ING Deutschland ist in der großen überregionalen Kundenbefragung des Wirtschaftsmagazins "€uro", die gemeinsam mit dem Hamburger Institut SWI durchgeführt wird, erneut zur "Beliebtesten Bank" gewählt worden. In der Abstimmung setzte sich die ING mit deutlichem Abstand gegen 15 weitere überregionale Banken durch. Insgesamt beteiligten sich 80.295 Bankkundinnen und -kunden an der Erhebung und bewerteten die teilnehmenden Institute.
Die ING überzeugte mit Bestnoten in der Breite: In den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit sowie Vertrauen in die eigene Hausbank belegte sie jeweils den Spitzenplatz. Darüber hinaus erzielte sie alleinige Bestwerte unter anderem in den Bereichen Online-Banking, Banking-App, Online-Sicherheit, Internetauftritt, Produktspektrum, Kredit- und Baufinanzierungszinsen sowie bei Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kontaktqualität.
Pressekontakt:
ING Deutschland
Alexander Baumgart
Tel.: +49 (0) 151 161 22786
E-Mail: alexander.baumgart@ing.de
Original-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6251566
Die ING Deutschland ist in der großen überregionalen Kundenbefragung des Wirtschaftsmagazins "€uro", die gemeinsam mit dem Hamburger Institut SWI durchgeführt wird, erneut zur "Beliebtesten Bank" gewählt worden. In der Abstimmung setzte sich die ING mit deutlichem Abstand gegen 15 weitere überregionale Banken durch. Insgesamt beteiligten sich 80.295 Bankkundinnen und -kunden an der Erhebung und bewerteten die teilnehmenden Institute.
Die ING überzeugte mit Bestnoten in der Breite: In den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit sowie Vertrauen in die eigene Hausbank belegte sie jeweils den Spitzenplatz. Darüber hinaus erzielte sie alleinige Bestwerte unter anderem in den Bereichen Online-Banking, Banking-App, Online-Sicherheit, Internetauftritt, Produktspektrum, Kredit- und Baufinanzierungszinsen sowie bei Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kontaktqualität.
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