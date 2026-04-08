EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Str. 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir-fre@fresenius.com
|Internet:
|https://www.fresenius.com/de/hauptversammlung
|ISIN:
|DE0005785604
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305230 08.04.2026 CET/CEST