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Oregen Energy baut Position aus - während Öl bei $96 konsolidiert und Namibias Mega-Ölboom weiter eskaliert
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Markus Weingran
08.04.2026 15:27 Uhr
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Märkte jubeln: Ölboom vorbei? | Shell: Ölaktien unter Druck, Siemens: Stark & Verbio: Absturz

Eine Waffenpause zwischen Den USA und dem Iran sorgt für Freudensprünge an den Märkten rund um den Globus. Ist das schlimmste damit überstanden und wo sollten Anleger zuerst zugreifen? Gold, Silber oder Aktien?Waffenstillstand als Börsenturbo - wo zugreifen? Erleichterung und Freude bestimmen heute das Geschehen an den Märkten. Donald Trump hat seine Drohungen nicht wahr gemacht, sondern lässt die Waffen ruhen. Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sorgt für spürbare Entspannung an den Börsen. Erste Reaktionen zeigen bereits deutliche Kursgewinne in zahlreichen Sektoren. Doch welche Branchen profitieren wirklich? Rüstungswerte unter Druck? Ölpreise im Sinkflug? Oder erleben …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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