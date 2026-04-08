Märkte jubeln: Ölboom vorbei? | Shell: Ölaktien unter Druck, Siemens: Stark & Verbio: Absturz

Eine Waffenpause zwischen Den USA und dem Iran sorgt für Freudensprünge an den Märkten rund um den Globus. Ist das schlimmste damit überstanden und wo sollten Anleger zuerst zugreifen? Gold, Silber oder Aktien?Waffenstillstand als Börsenturbo - wo zugreifen? Erleichterung und Freude bestimmen heute das Geschehen an den Märkten. Donald Trump hat seine Drohungen nicht wahr gemacht, sondern lässt die Waffen ruhen. Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sorgt für spürbare Entspannung an den Börsen. Erste Reaktionen zeigen bereits deutliche Kursgewinne in zahlreichen Sektoren. Doch welche Branchen profitieren wirklich? Rüstungswerte unter Druck? Ölpreise im Sinkflug? Oder erleben …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran