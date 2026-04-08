Die Dividenden-Saison steht an und die Ratingagentur Morningstar hat in einer neuen Auswertung die 3 Titel genannt, die Anleger jetzt im April kaufen sollten. Hier könnten sich Kurspotenzial plus die Chance auf Ausschüttungen bieten. Dividendenstarke Aktien rücken angesichts der anstehenden Dividenden-Saison immer stärker in den Fokus von Anlegern. Nun hat die Ratingagentur Morningstar eine neue Auswertung veröffentlicht, die auf drei spannende Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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