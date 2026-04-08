Commerzbank: 4,5 Mrd. Euro Ergebnis ohne Private-Credit-Risiko
Neue Visa-Karten und der konsequente Verzicht auf Private-Credit-Risiken sichern das Fundament
Die Commerzbank präsentiert sich im aktuellen Marktumfeld als ein Institut, das dynamisches Ertragswachstum im operativen Geschäft mit einer konservativen Risikosteuerung in der Bilanz kombiniert. Das aktuelle Wachstum stützt sich dabei auf zwei zentrale Säulen: den konsequenten Ausbau des Produktportfolios im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie auf eine risikoaverse Kreditvergabe. Anstatt Erträge in renditegetriebenen, aber schwer durchschaubaren Nischen zu suchen, verzichtet die Bank nahezu vollständig auf Engagements im derzeit viel diskutierten Private-Credit-Markt. Diese strategische Entscheidung schirmt das Portfolio vor den zunehmenden Ausfallrisiken im Schattenbankensektor ab. Gleichzeitig generiert das Geldhaus neues Wachstum durch konkrete Innovationen, darunter die Neuaufstellung des Kartengeschäfts in Kooperation mit Visa und die Erweiterung des Krypto-Angebots der Tochter comdirect.
Endlos Turbo Long 24,3098 open end: Basiswert Commerzbank
9,40 EUR 9,42 EUR 25,50% Basiswertkurs: 31,480 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 07.04. Basispreis 24,3098 EUR Knock-Out-Barriere 24,3098 EUR Hebel 3,56x Abstand zum Basispreis in % 22,78% Abstand zum Knock-Out in % 22,78% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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