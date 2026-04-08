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DZ Bank
08.04.2026 16:11 Uhr
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Commerzbank: 4,5 Mrd. Euro Ergebnis ohne Private-Credit-Risiko

Commerzbank: 4,5 Mrd. Euro Ergebnis ohne Private-Credit-Risiko


Die Commerzbank steigert ihr operatives Ergebnis auf 4,5 Mrd. Euro und forciert die Provisionserträge durch eine neue Visa-Kooperation. Parallel dazu minimiert die Bank ihre Bilanzrisiken durch einen strikten Verzicht auf Engagements im Private-Credit-Markt.

Neue Visa-Karten und der konsequente Verzicht auf Private-Credit-Risiken sichern das Fundament

Die Commerzbank präsentiert sich im aktuellen Marktumfeld als ein Institut, das dynamisches Ertragswachstum im operativen Geschäft mit einer konservativen Risikosteuerung in der Bilanz kombiniert. Das aktuelle Wachstum stützt sich dabei auf zwei zentrale Säulen: den konsequenten Ausbau des Produktportfolios im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie auf eine risikoaverse Kreditvergabe. Anstatt Erträge in renditegetriebenen, aber schwer durchschaubaren Nischen zu suchen, verzichtet die Bank nahezu vollständig auf Engagements im derzeit viel diskutierten Private-Credit-Markt. Diese strategische Entscheidung schirmt das Portfolio vor den zunehmenden Ausfallrisiken im Schattenbankensektor ab. Gleichzeitig generiert das Geldhaus neues Wachstum durch konkrete Innovationen, darunter die Neuaufstellung des Kartengeschäfts in Kooperation mit Visa und die Erweiterung des Krypto-Angebots der Tochter comdirect.





Endlos Turbo Long 24,3098 open end: Basiswert Commerzbank

DY8A2V
Quelle: DZ BANK: Geld 08.04. 09:04:34, Brief 08.04. 09:04:34
9,40 EUR9,42 EUR 25,50%Basiswertkurs: 31,480 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 07.04.
Basispreis24,3098 EURKnock-Out-Barriere24,3098 EUR
Hebel3,56xAbstand zum Basispreis in %22,78%
Abstand zum Knock-Out in %22,78%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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