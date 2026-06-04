DJ Commerzbank-Chefin: Feindliche Übernahme würde massiv Wert vernichten

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Bettina Orlopp, sieht nach eigenen Worten ein "chaotisches Szenario", sollte das Angebot von UniCredit unter dem von ihr als "feindlich" bezeichneten Ansatz der italienischen Bank angenommen werden. "Die schlechteste aller Optionen ist eine feindliche Übernahme, da diese viel Wert vernichten würde", sagte Orlopp bei einer Veranstaltung von Goldman Sachs in Zürich.

Ein Szenario, in dem UniCredit letztlich einen Anteil von 40 bis 50 Prozent an der Commerzbank halte, wäre für beide Seiten sehr chaotisch, erklärte Orlopp. UniCredit bräuchte eine 75-prozentige Mehrheit, um strukturelle Maßnahmen bei der Commerzbank einzuführen, und das könnte angesichts des Widerstands der Bundesregierung - dem zweitgrößten Anteilseigner der Bank - und anderer Investoren schwer zu erreichen sein, fügte sie hinzu.

Aus Sicht der Commerzbank wäre das wahrscheinlichste Ergebnis des Angebots, dass UniCredit eine Beteiligung von über 30 Prozent erlangt, ohne jedoch die Kontrolle zu übernehmen, sagte Orlopp.

UniCredit teilte diese Woche mit, dass sich Aktionäre, die einen Anteil von 7,6 Prozent an der Commerzbank vertreten, verpflichtet hätten, ihre Anteile anzudienen, wodurch das Unternehmen zusammen mit seinem bestehenden Anteil eine direkte Beteiligung von 34,4 Prozent erlangen würde. Die Commerzbank erklärte später, sie habe die deutsche Finanzaufsicht gebeten, die Angaben von UniCredit zum Umfang der Unterstützung für ihr Übernahmeangebot zu prüfen.

UniCredit reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

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June 04, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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