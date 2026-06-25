DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK/UNICREDIT - Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass die Commerzbank vom italienischen Finanzkonzern Unicredit übernommen wird. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat man in Berlin die Hoffnung weitgehend aufgegeben, die Pläne von Unicredit-Chef Andrea Orcel noch vereiteln zu können. Stattdessen bereitet sich die Regierung nun darauf vor, in Verhandlungen mit Orcel noch möglichst viele Punkte durchzusetzen, die ihr wichtig sind. Unicredit hat in den vergangenen zwei Jahren eine Beteiligung von fast 40 Prozent an der Commerzbank aufgebaut. Der Bund hält noch 12 Prozent. (Süddeutsche Zeitung)

INFINEON - Der Halbleiterhersteller Infineon glaubt nicht an ein Ende des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI). "KI ist eine wirkliche Revolution, die noch Jahre andauern wird. Der Markt und damit der Bedarf an Rechenzentren ist sehr groß. Da ist noch viel mehr Musik drin, als so mancher glaubt", sagte der Infineon-Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck der Süddeutschen Zeitung. Halbleiter von Infineon werden beim Bau von KI-Rechenzentren gebraucht, der Konzern hatte deswegen seine Prognosen erhöht, der Aktienkurs hat sich zuletzt verdoppelt. Hanebeck betonte seine Ambitionen: "Unser Ziel ist klar: Infineon will bei Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren auf einen weltweiten Marktanteil von mindestens 30 bis 40 Prozent kommen." (Süddeutsche Zeitung)

NEWCLEO - Das italienisch-französische Nuklearunternehmen Newcleo setzt bei der Entwicklung von innovativen Flüssigblei-Mini-Reaktoren ("Small Modular Reactors", SMR) vor allem auf die USA. CEO Stefano Buono begründet dies im Gespräch mit der Börsen-Zeitung mit der Entscheidung der Regierung Trump, die Atomenergie massiv auszubauen, um den hohen Strombedarf für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz zu befriedigen. Washington setze dabei auch insbesondere auf Mini-Reaktoren, wie sie Newcleo plant. "Wir sind das einzige private Atomkraftunternehmen weltweit, das die Anforderungen der Trump-Regierung hinsichtlich der Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente erfüllen kann", so der CEO. Newcleo plant eine Börsen-Notierung an der Nasdaq. (Börsen-Zeitung)

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June 25, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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