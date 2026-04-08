Normalerweise können Anleger schnell einen Haken hinter den Geschäftsbericht 2025 von IBU-tec advanced materials machen. Regelmäßige Leser von boersengefluester.de wissen schließlich, dass die Investmentstory des Spezialchemie-Unternehmens seit der Vertragsunterzeichnung im Oktober 2025 mit der Volkswagen-Tochter PowerCo zur industriellen Herstellung von LFP-Kathodenmaterial für den Einsatz in der Elektromobilität neu geschrieben wird. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Bis 2030 will IBU-tec bei Erlösen zwischen 120 und 140 Mio. Euro auf eine EBITDA-Marge im Bereich von 13 bis 15 Prozent kommen. Im Idealfall läuft das auf ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mehr als 20 Mio. Euro hinaus. Das wiederum entspricht dem addierten EBITDA von IBU-tec der Jahre 2021 bis 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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