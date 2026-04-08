Alcoa (AA): Pullback als Sprungbrett für den nächsten Swing?

Nutzt der Aluminium-Riese den technischen Rückenwind?

Rückblick

Nach einer längeren Seitwärtsbewegung hat die Aktie die markante Widerstandszone bei ca. 67,50 USD mit Dynamik nach oben durchbrochen. Nach dem Erreichen eines Zwischenhochs bei über 72,50 USD sehen wir nun den Pullback - also ein gesundes Zurücksetzen der Kurse an das alte Ausbruchsniveau.

Alcoa-Aktie: Chart vom 08.04.2026, Kürzel: AA, Kurs: 69.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

In der Charttechnik gilt das Prinzip: "Ehemaliger Widerstand wird zu neuem Support." Die grüne gestrichelte Linie in deiner Grafik deutet das ideale Szenario an - ein Abprallen an der 67,50er Marke, um den Aufwärtstrend in Richtung der 80 USD-Marke fortzusetzen. Ein Einstieg nahe der Unterstützung erlaubt einen relativ engen Stopp-Loss knapp unterhalb dieser Marke oder unter dem EMA 20.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie nachhaltig unter die 67,50 USD rutschen, ohne dort Käufer zu finden, wird der Ausbruch zum Fehlsignal. Das würde signalisieren, dass dem Markt die Puste ausgegangen ist. Das nächste charttechnische Ziel liegt im unteren Bereich der Konsolidierungszone bei 55 USD.

Meinung

Markier den 16. April 2026 fett im Kalender! Alcoa wird dann die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Analysten erwarten derzeit im Schnitt einen Gewinn je Aktie von etwa 1,43 USD bis 1,52 USD. Für das Gesamtjahr rechnen Experten mit einem deutlichen Gewinnwachstum auf ca. 6,05 USD pro Aktie (nach 4,37 USD im Vorjahr), getrieben durch die starke Nachfrage aus den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energien. Der Aluminiumpreis hat kürzlich ein 4-Jahres-Hoch erreicht. Grund hierfür sind massive Lieferunterbrechungen im Nahen Osten. Charttechnisch bietet sich gerade ein spannendes Szenario.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 19.25 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 664.05 Mio. USD

Meine Meinung zu Alcoa ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026

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