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PolyPeptide gibt Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2026 bekannt



08.04.2026 / 18:10 CET/CEST





Medienmitteilung PolyPeptide gibt Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2026 bekannt Baar, 8. April 2026 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter globaler CDMO für peptid-basierte pharmazeutische Wirkstoffe, gab heute bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der fünften ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt haben. Der Präsident des Verwaltungsrats von PolyPeptide Group AG (die "Gesellschaft"), Peter Wilden, begrüsste die Aktionärinnen und Aktionäre an der fünften ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ("GV 2026"), die in der Chollerhalle in Zug stattfand. An der GV 2026 waren insgesamt 26'780'855 stimmberechtigte Aktien vertreten, was 80.85% der ausgegebenen Namenaktien der Gesellschaft entspricht. Alle sechs zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt. Peter Wilden wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt; Philippe Weber und Peter Wilden wurden jeweils einzeln als Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 wiedergewählt. Zu den weiteren Anträgen des Verwaltungsrats, die an der GV 2026 genehmigt wurden, gehörten unter anderem die Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie die Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten zudem sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2025 im Amt waren, für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und den Bericht über nichtfinanzielle Belange, jeweils für das Geschäftsjahr 2025, sowie, in einer separaten Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2025. Das Protokoll der GV 2026 wird innerhalb der kommenden 15 Tage auf der Website der Gesellschaft abrufbar sein. Die nächste ordentliche Generalversammlung 2027 findet am 7. April 2027 statt. Kontakt PolyPeptide Group AG

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Über PolyPeptide PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ("PolyPeptide") ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid-basierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung der Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Pharma und Biotech, trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bedient einen schnell wachsenden Markt mit einem Leistungsangebot von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens spiegelt die Möglichkeiten von Arzneimitteltherapien in verschiedenen Bereichen wider, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen, darunter GLP-1. PolyPeptides Anfänge reichen ins Jahr 1952 zurück. Das Unternehmen betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com . @PolyPeptide - folgen Sie uns auf LinkedIn . Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben. Zusatzmaterial zur Meldung:



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