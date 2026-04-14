Zug - Polypeptide hat jüngste Marktgerüchte und Medienberichte über ein mögliches Übernahmeinteresse zur Kenntnis genommen. Man äussere sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten und Spekulationen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Pharmazulieferer betont gleichzeitig, dass der Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Mehrheitsaktionär Draupnir eine Überprüfung strategischer Optionen eingeleitet habe. Diese Prüfung befinde sich in einem frühen Stadium, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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