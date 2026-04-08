Die Partnerschaft ermöglicht Werbetreibenden den Zugriff auf lokale Zielgruppensegmente auf Basis des tatsächlichen Kaufverhaltens

NIQ (NYSE: NIQ), ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Adsquare bekannt, einer globalen Plattform für Standortanalysen. Ziel ist es, die GeoPurchase-Zielgruppensegmente von NIQ auf der Adsquare-Plattform für datenschutzkonforme Kampagnen in ganz Europa und Nordamerika verfügbar zu machen. Werbetreibende erhalten im Rahmen dieser Partnerschaft von NIQ erstellte GeoPurchase-Segmente, die auf branchenführenden Erkenntnissen zum Kaufverhalten im Konsumgüterbereich basieren. Mit ihrer Hilfe können sie Kampagnen kanalübergreifend und im Bereich Digital Out-of-Home (DOOH) präziser planen und zielgerichtet ausrichten.

Im Gegensatz zu Lookalike- und Proxy-Zielgruppen basieren die GeoPurchase-Zielgruppen von NIQ auf anonymisierten, lokalen Einkaufsdaten, die das tatsächliche Einkaufsverhalten in einer Vielzahl von Kategorien und bei verschiedenen Einzelhändlern abbilden. Über die Plattform von Adsquare werden diese Zielgruppensegmente durch standortbasierte Tools ergänzt, die Werbetreibenden dabei helfen, programmatische Kampagnen präzise und effizient zu planen und umzusetzen. So können sie Verbraucher am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt erreichen und gleichzeitig den Datenschutz gewährleisten.

Werbetreibende erhalten über die OnePlatform von Adsquare, den OOH Planner sowie bestehende DSP-Integrationen Zugriff auf Hunderte von NIQ GeoPurchase-Segmenten in Dutzenden von Konsumgüterkategorien. Die Segmente werden in den wichtigsten europäischen Märkten, in Kanada und in den USA erhältlich sein.

"Unsere Zusammenarbeit mit Adsquare setzt neue Maßstäbe im performanceorientierten Marketing. Indem wir die Zielgruppen von NIQ GeoPurchase mit der Standortanalyse von Adsquare kombinieren, ermöglichen wir es Marketern, auf Basis realer Performance-Signale fundiertere Medienentscheidungen zu treffen und nachweislich bessere Ergebnisse bei programmatischen und Out-of-Home-Kampagnen zu erzielen", erklärt Josh Pisano, General Manager Global Media bei NIQ.

"Mit dem Übergang in die Ära der Ergebnisorientierung erwarten immer mehr Werbetreibende und das zu Recht Transparenz hinsichtlich der Offline-Wirkung ihrer Online-Kampagnen. Mit dem Angebot der GeoPurchase-Zielgruppensegmente von NIQ auf der Adsquare-Plattform erhalten Werbetreibende Zugang zu hochwertigen Segmenten, die auf realem Kaufverhalten basieren. Unsere Kunden aus der Medienbranche können diese Segmente über unser umfangreiches Partnernetzwerk nutzen. Gemeinsam ermöglichen wir ergebnisorientierten Werbetreibenden fundiertere und effektivere Werbeentscheidungen", so Maria Botelho, Vice President Global Partnerships bei Adsquare.

Über Adsquare:

Adsquare ist die Location Intelligence-Plattform, die programmatisches Marketing mit geografischer Präzision ermöglicht. Adsquare wurde 2012 gegründet und bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, Kampagnen über alle Kanäle hinweg zu planen, zu kaufen, zu optimieren und zu validieren mithilfe von zu 100 auf freiwilliger Zustimmung basierenden, über SDKs erfassten Standortdaten. Die einheitlichen, datenschutzorientierten Lösungen liefern praxisnahe Erkenntnisse und Ergebnisse in großem Maßstab. Adsquare genießt das Vertrauen von über 1.800 Kunden in 26 Ländern und ist weltweit von seinem Hauptsitz in Berlin aus tätig.

Weitere Informationen unter www.adsquare.com.

Über NIQ:

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende und fundierte Sicht auf das Kaufverhalten von Verbrauchern ermöglicht und neue Wachstumschancen erschließt. Durch die Kombination einer weltweit einzigartigen Datenabdeckung und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Konsumausgaben in Höhe von über 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, erweiterten Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet das Unternehmen The Full View, um Marken und Einzelhändlern zu helfen, die Kaufentscheidungen und Kaufmotive der Verbraucher zu verstehen und die nächsten Schritte zu planen.

Weitere Informationen unter www.niq.com.

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