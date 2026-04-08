Ölaktien standen im heutigen Handel deutlich unter Druck. Kräftig gesunkene Ölpreise haben die Titel belastet. Auch der britische Ölriese Shell musste zum Handelsstart deutliche Verluste einstecken. Fast zehn Prozent knickte das Papier zeitweise ein. Zuletzt konnte aber ein Großteil der Verluste wieder wettgemacht werden. Das Unternehmen hat am Vormittag auch seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt.Shell stellt für das erste Quartal 2026 nicht zuletzt dank der in den vergangenen Wochen deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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