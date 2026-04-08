Die Waffenruhe im Iran-Konflikt hat am Mittwoch an den US-Börsen für deutliche Gewinne gesorgt. Investoren reagierten erleichtert auf den starken Rückgang der Ölpreise, nachdem in Aussicht steht, dass die vom Iran blockierte Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird.Die vereinbarte Waffenruhe ist jedoch äußerst fragil: Laut der Nachrichtenagentur Fars zieht der Iran in Betracht, sich aus der auf zwei Wochen angesetzten Feuerpause zurückzuziehen, da Israel seine Angriffe auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär